Altekma, Emre Tayaz'ı bırakmadı - Haberler

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Altekma, Emre Tayaz'ı bırakmadı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Altekma, Emre Tayaz'ı bırakmadı

AXA Sigorta Efeler Ligi temsilcisi Altekma, son 2 yıldaki performansıyla dikkat toplayan orta oyuncu Yunus Emre Tayaz ile yeniden anlaştı.

AXA Sigorta Efeler Ligi temsilcisi Altekma, son 2 yıldaki performansıyla dikkat toplayan orta oyuncu Yunus Emre Tayaz ile yeniden anlaştı. 2022 Akdeniz Oyunları Erkek Milli Takım kadrosuna davet edilme gururunu yaşayan 24 yaşında 2.07 boyundaki oyuncu, sona eren sezonda set başı 0.63 blok ortalaması tutturdu ve toplam 59 blok sayısı üreterek ligin en iyileri arasına girmeye başardı. Altekma formasıyla 3'üncü sezonuna girmeye hazırlanan Yunus Emre, daha önce Fenerbahçe, BAL Spor, Ziraat Bankkart ve İnegöl Belediye takımlarında görev yaptı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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