Altekma'da Oğuzhan gitti - Haberler

Altekma'da Oğuzhan gitti
Demirören Haber Ajansı - Spor
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AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma'da devre arasında Halkbank'tan 1.5 yıllığına transfer edilen pasör çaprazı Oğuzhan Tarakçı, Başkent ekibine geri döndü.
AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma'da devre arasında Halkbank'tan 1.5 yıllığına transfer edilen pasör çaprazı Oğuzhan Tarakçı, Başkent ekibine geri döndü. Halkbank'ın oyuncunun sözleşmesine koydurduğu özel maddeye dayanarak Oğuzhan'ı yeniden kadrosuna dahil ettiği bildirildi. 29 yaşındaki voleybolcu başarılı performansıyla Altekma'nın ligde çıkışa geçmesini sağlamış ve A Milli Takım'a davet edilmişti.- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor