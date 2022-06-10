Altekma'da Hugo Hamacher takımdan ayrıldı - Haberler

Altekma'da Hugo Hamacher takımdan ayrıldı AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma'da Brezilyalı smaçör Hugo Hamacher gelecek sezon takımda yer almayacak. AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma'da Brezilyalı smaçör Hugo Hamacher gelecek sezon takımda yer almayacak. Altekma'dan yapılan açıklamada, takıma katkılarından dolayı teşekkür edilen Hugo'ya kariyerinde başarılar dilendi. 2020-2021 sezonunda Altekma'ya transfer olan 31 yaşındaki Hugo, geçen sezon ligde 26 maçta mücadele etti. AA / Ali Korkmaz - Spor Sigorta Hugo Spor Haberler

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