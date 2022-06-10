Altekma'da Hugo Hamacher takımdan ayrıldı - Haberler

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Altekma'da Hugo Hamacher takımdan ayrıldı

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Altekma'da Hugo Hamacher takımdan ayrıldı

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma'da Brezilyalı smaçör Hugo Hamacher gelecek sezon takımda yer almayacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma'da Brezilyalı smaçör Hugo Hamacher gelecek sezon takımda yer almayacak.

Altekma'dan yapılan açıklamada, takıma katkılarından dolayı teşekkür edilen Hugo'ya kariyerinde başarılar dilendi.

2020-2021 sezonunda Altekma'ya transfer olan 31 yaşındaki Hugo, geçen sezon ligde 26 maçta mücadele etti.

AA / Ali Korkmaz - Spor

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