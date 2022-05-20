Altekma'da Buculjevic takımdan ayrıldı - Haberler

Altekma'da Buculjevic takımdan ayrıldı
AA - Ali Korkmaz - Spor
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AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma'da Sırp pasör Maksim Buculjevic gelecek sezon kadroda yer almayacak.
AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma'da Sırp pasör Maksim Buculjevic gelecek sezon kadroda yer almayacak.
Altekma'dan yapılan açıklamada, Buculjevic'e takıma katkıları için teşekkür edilerek, kariyerinde başarılar dilendi.
2020-2021 sezonundan bu yana Altekma'da forma giyen Buculjevic, 2021-2022'de 25 maçta mücadele etti.
AA / Ali Korkmaz - Spor