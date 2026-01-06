Haberler

Altekma, Avrupa'da rövanşa çıkıyor

Altekma, CEV Challenge Kupası 16'lı finaller turunda Hollanda ekibi Sliedrecht Sport'u deplasmanda 3-1 yenerek avantaj elde etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak rövanş maçı öncesi taraftarlarına seslenen kulüp, destek istedi. Ayrıca, takımın önemli oyuncularından Gabriel Candido ile yollar ayrıldı.

ERKEKLER CEV Challenge Kupası 16'lı finaller turu ilk maçında deplasmanda Hollanda ekibi Sliedrecht Sport'u 3-1 mağlup eden Altekma, yarın evinde rakibiyle rövanş mücadelesine çıkacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Frankie Tanti (Malta), Bozhidara Mitkova (Bulgaristan) hakem ikilisi yönetecek. Karşılaşmanın biletleri 100 TL'den satışa çıktı. İzmir temsilcisi rakibinden 2 set alması halinde yenilse bile turu geçen takım olacak.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Avrupa sahnesinde İzmir zamanı. CEV Challenge Kupası'nda Sliedrecht Sport'u evimizde ağırlıyoruz. Bu büyük mücadelede takımımızın en büyük gücü siz olacaksınız. Haydi İzmir, tribünleri dolduralım, Avrupa'ya birlikte ses verelim" ifadelerine yer verildi.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupasında boy gösteren Altekma, Sliedrecht Sport'u saf dışı bırakırsa bir üst turda C.S. Arcada Galati (Romanya) - Benfica (Portekiz) eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. İlk karşılaşmayı Romanya ekibi evinde 3-1 kazandı.

SÜRPRİZ AYRILIK

Altekma'da takımın önemli isimlerinden Brezilyalı pasör çaprazı Gabriel Candido ile yollar ayrıldı. İzmir temsilcisi ayrılıkla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Formamız altında gösterdiği mücadele ve katkıları için Gabriel Candido'ya teşekkür ederiz. Sözleşmemiz karşılıklı anlaşma ile sona ermiştir. Yolun açık olsun Gabriel" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
