Altekma, Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında Hollanda'nın Sliedrecht Sport takımını 3-1 mağlup ederek avantajlı bir skor elde etti. Rövanş maçı 7 Ocak 2026'da İzmir'de oynanacak.

Altekma, Sliedrecht bölgesindeki Sporthal de Basis'de oynanan karşılaşmayı 25-22, 23-25, 25-19 ve 25-20'lik setlerle 3-1 kazanarak deplasmandan avantajla dönmeyi başardı.

Karşılaşmanın rövanşı, 7 Ocak 2026'da İzmir'deki Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
