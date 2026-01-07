Haberler

Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası

Güncelleme:
İzmir temsilcisi Altekma, Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası'nda Sliedrecht Sport'u 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi. İlk maçı da kazanmıştı.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Frankie Tanti (Malta), Bozhidara Mitkova (Bulgaristan)

Altekma: Erhan Hamarat, Ewert, Niyazi Ulaş Dokumacı, Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar, Buculjevic (Hüseyin Şahin, Arda Kara, Boğaçhan Zambak, Eray Kursav, Kenan Sarp Derince, Baha Açıkgöz)

Sliedrecht Sport: Van Der Sluis, Krook, Luuk de Groot, de Hoogh, Krijnsen, Van Den Bos, (Mart de Groot, Haanappel, Van Adrichem, İsenia, Heemskerk, Bouter)

Setler: 25-15, 25-21, 25-21

Süre: 66 dakika (21, 23, 22)

Altekma, Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası 16'lı final turu ikinci maçında Hollanda'nın Sliedrecht Sport ekibini sahasında 3-0 yenerek, 8'li final turuna kaldı.

İzmir temsilcisi Altekma, rakibini deplasmanda da 3-1 yenmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
