Altekma Avrupa Kupalarında İlk Maçını Kazandı
EFELER Ligi takımlarından Altekma, CEV Challenge Kupası'nda tarihindeki ilk Avrupa maçını kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Hollanda'da Sliedrecht Sport'u 3-1 mağlup eden İzmir ekibi, Cafer Kirkit'in 22 sayısıyla zafer elde etti ve rövanş maçı öncesi avantaj sağladı.

EFELER Ligi ekiplerinden Altekma, tarihinde Avrupa kupalarında çıktığı ilk maçı kazanarak büyük moral buldu. CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu ilk maçında Hollanda'da Sliedrecht Sport ile karşı karşıya gelen İzmir temsilcisi, sahadan 3-1 mağlup ederek unutmayacağı bir zafere imza attı. Altekma'da Cafer Kirkit, 22 sayıyla takımına galibiyeti getiren isimlerin başında yer aldı. Mavi-beyazlılar, 7 Ocak'ta evinde oynayacağı rövanş maçı öncesi büyük avantaj yakaladı. İzmir ekibi ikinci karşılaşmada iki set alıp maçı kaybetse bile bir üst tura yükselecek.

