Altekma Avrupa Kupalarında İlk Maçını Kazandı

EFELER Ligi ekiplerinden Altekma, tarihinde Avrupa kupalarında çıktığı ilk maçı kazanarak büyük moral buldu. CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu ilk maçında Hollanda'da Sliedrecht Sport ile karşı karşıya gelen İzmir temsilcisi, sahadan 3-1 mağlup ederek unutmayacağı bir zafere imza attı. Altekma'da Cafer Kirkit, 22 sayıyla takımına galibiyeti getiren isimlerin başında yer aldı. Mavi-beyazlılar, 7 Ocak'ta evinde oynayacağı rövanş maçı öncesi büyük avantaj yakaladı. İzmir ekibi ikinci karşılaşmada iki set alıp maçı kaybetse bile bir üst tura yükselecek.

