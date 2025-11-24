Altekma, Akkuş Belediyespor ile Deplasmanda Karşılaşıyor
EFELER Ligi'nde son iki maçını kazanarak çıkışa geçen Altekma, yarın Akkuş Belediyespor ile 6. hafta mücadelesine çıkacak. İzmir temsilcisi, galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor.
EFELER Ligi'nde son 2 maçında Gaziantep Gençlik'i 3-1 (D), İBB Spor'u 3-2 mağlup ederek çıkışa geçen Altekma yarın deplasmanda Akkuş Belediyespor'la karşılaşacak. Ünye Spor Salonu'nda oynanacak 6'ncı hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Maçı Tuncay Sevim, Selçuk Görmen hakem ikilisi yönetecek. Ligde 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 6'ncı sırada yer alan İzmir temsilcisi, aynı periyotta 1 galibiyet alan 12'nci basamaktaki Ordu takımını yenerek galibiyet serisini 3 karşılaşmaya çıkarmayı hedefliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor