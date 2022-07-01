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Son dakika haber | Altay, Kazımcan Karataş'ın transferi için Galatasaray'la anlaştı

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Son dakika haber | Altay, Kazımcan Karataş'ın transferi için Galatasaray'la anlaştı

Son dakika haberlerine göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, Kazımcan Karataş'ın Galatasaray'a transferi için sarı-kırmızılı kulüple anlaştı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, Kazımcan Karataş'ın Galatasaray'a transferi için sarı-kırmızılı kulüple anlaştı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"16 Ocak 2003'te İzmir'de dünyaya gelen evladımız Kazımcan Karataş'ın transferi konusunda Galatasaray Spor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Futbola Altay'ımızda başlayan, Altay Spor Okulları'nda yetişen, ardından altyapımızda her yaş grubundaki takımlarımızda forma giyen, U17- U19 ve U21 Milli Takımı'mızın oyuncusu olan evladımız Kazımcan Karataş'a kulübümüze verdiği tüm hizmetler için çok teşekkür ederiz. Yolun açık olsun bizim çocuk."

AA / Ali Korkmaz - Spor

Galatasaray Karataş Altay Spor Haberler Son Dakika

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