Altaylı Futbolcular Başkanlarına Destek Çağrısı Yaptı

Altaylı futbolcular, resmi sosyal medya hesaplarından ortak bir bildiri yayımladı. Siyah-beyazlı oyuncular, "Başkanımız Sn. Süleyman Özkaral'ın şeffaflığını, iyi niyetini, bizler ve kulübümüz için neler yaptığını yakinen bilen insanlar olarak kendisine destek olunmasını ve bu yolda yalnız bırakılmamasını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Trendyol 1. Lig'de mali ve sportif açıdan zor günler geçiren Altay'da futbolcular sosyal medya hesaplarından ortak bir bildiri yayımladı. Siyah-beyazlı kulübün 110. Yılını kutlayan futbolcular, Başkan Süleyman Özkaral'a destek olunması ve yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladılar. Altaylı oyuncular ortak bildiride şu cümlelere yer verdi:

"Öncelikle bugün 110. yılımızı kutlamanın haklı gururunu en derin duygularımızla yaşadığımızın bilinmesini istiyoruz.

Bizler Altay Spor Kulübü futbolcuları olarak sezon başından bu yana kulübümüzün hayatta kalması adına fedakarlık yapmaktayız. Söz konusu yaptığımız tüm fedakarlıklarımıza karşın maddi ve manevi olarak sürekli eksik bırakılmaktayız.

1914 yılında kurulan ve bugün 110. yaşını kutlayan bu ulu çınarın yalnız bırakılması bizleri derinden üzmektedir. Teknik ve idari kadromuz, bizler futbolcularımız, cefakar kulüp çalışanlarımızla, taraftarlarımızla hep birlikte aidiyetimizi, yüreklerimizi ortaya koymakta ve ulu çınarı yaşatmanın savaşını vermekteyiz.

Camia olarak kulübümüzün etrafında maddi, manevi toplanmak ve hep beraber bütün olmaktan başka bir çıkış yolumuzun olmadığını hatırlatmak istiyoruz.

Son 3 maçta yakaladığımız sinerji, takım içindeki aile ortamı ve ulu çınarı yaşatma arzumuzun görmezden gelinmesini kabul etmemekteyiz. Tüm camiamızdan maddi manevi destek beklediğimizin bilinmesini istiyor, ivedilikle harekete geçilmesinin önemini bir kere daha vurgulamak istiyoruz.

Başkanımız Sn. Süleyman Özkaral'ın şeffaflığını, iyi niyetini, bizler ve kulübümüz için neler yaptığını yakinen bilen insanlar olarak kendisine destek olunmasını ve bu yolda yalnız bırakılmamasını rica ediyoruz.

Bizleri anlayacağınızı umut ediyor, ulu çınarı yaşatma ve tekrar ayağa kaldırarak hak ettiği yerlere getirme yolunda bizlere omuz vermenizi rica ediyoruz." - İZMİR