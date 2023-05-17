Altaylı Efe Sarıkaya kulübeye çekildi

Altay'ın genç savunmacısı Efe Sarıkaya, Teknik Direktör Tuna Üzümcü tarafından ligin son haftalarında yedek kulübesine çekildi. Sarıkaya, son olarak ilk 11'de mart ayında oynanan Çaykur Rizespor maçında sahaya çıkmıştı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın 17 yaşındaki savunmacısı Efe Sarıkaya, bu sezon Altay formasıyla 26 maçta çıktı. Genç futbolcu, bu mücadelelerin 22'sine ilk 11 başlarken, 4'üne ise sonradan dahil oldu. Takımın başına Tuna Üzümcü'nün geçmesiyle birlikte Efe Sarıkaya özellikle son haftalarda forma şansını bulmakta zorlandı. Üzümcü, ilk geldiğinde takımın oyuncu kadrosuna çok bozmasa da son haftalarda yavaş yavaş kendi sistemini oturtup değişikliklere gitti.

Tuna Üzümcü, siyah-beyazlı takımın başına geçtikten sonra savunmadaki değişikliklerine devam etti ve İbrahim Öztürk'den sonra sezon başından beri istikrarlı bir şekilde forma giyen Efe Sarıkaya'yı da yedek kulübesine çekti. Sarıkaya, son olarak ilk 11'de mart ayında oynan Çaykur Rizespor maçında çıkmıştı ve o günden bu yana ilk 11'de forma şansı bulamadı. - İZMİR