Altay'ın gözü rakiplerde

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta evinde Alanya 1221'i 2-0 mağlup ederek averajla düşme hattından kurtulan 9 puanlı Altay, ligde üst üste karşılaşacağı düşme hattındaki 3 rakibinin durumunu yakından takip ediyor. Siyah-beyazlılar, ligde art arda bahis soruşturmasında ağır darbeler alan İzmir Çoruhlu FK (D), Nazillispor ve Afyonspor'la (D) karşı karşıya gelecek. Amatör lisanslı oyuncular için yapılan bahis soruşturmasında İzmir Çoruhlu FK'dan 13 oyuncu, Nazilli Spor'dan 19, Afyonspor'dan 14 futbolcu tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi. Daha önce 8 profesyonel futbolcusu ceza alan Altay'da ise sadece 2 amatör oyuncu soruşturmaya takıldı. Siyah-beyazlı ekip, sahaya çıkaracak takım kurmakta zorlanan 3 rakibi karşısında 9 puan toplayıp üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor