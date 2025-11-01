Altay, Zirve Takipçisi Kütahyaspor ile Deplasmanda Karşılaşıyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Tire 2021 FK'yı 2-1 yendikten sonra evinde çıktığı derbide Karşıyaka ile 1-1 berabere kalarak düşme hattından kurtulan Altay yarın zirve takipçisi Kütahyaspor'a konuk olacak. Dumlupınar Stadı'nda oynanacak 9'uncu hafta mücadelesi saat 13.00'te başlayacak. Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Onur Efe ile sakatlığı bulunan ön libero Ceyhun Gülselam forma giyemeyecek.

Lisansı çıkmayan Deniz Kadah da kadroda yer almayacak. Sakatlıktan kurtulan kaleci Ozan Evrim'in riske edilmesi beklenmiyor. Ligde 8 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 yenilgiyle 6 puan toplayan Altay 12'nci sırada; 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 19 puan toplayan Kütahyaspor ise 2'nci basamakta yer alıyor. İzmir temsilcisi rakibinin 4 haftalık galibiyet serisini sona erdirmek istiyor.