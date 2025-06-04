Altay Yönetimi, Kadroyu Koruma Çabasında

Altay Yönetimi, Kadroyu Koruma Çabasında
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3'üncü Lig'e düşen Altay'ın yeni yönetimi, mevcut kadroyu korumak için önemli adımlar atıyor. Başkan Yüksel Gürüz, sözleşmesi sona eren oyuncularla anlaşma zemini arayarak, tüm futbolcuları kulüpte tutmak istediklerini açıkladı.

3'üncü Lig'e düşen Altay'da 28 Mayıs'ta göreve gelen ve mazbatasını alan yeni yönetim mevcut kadroyu korumak için kolları sıvadı. Başkan Yüksel Gürüz önderliğindeki siyah-beyazlı yönetim, sözleşmesi sona eren oyuncuların yanı sıra alacakları nedeniyle kulübe ihtarname gönderen isimlerle temas kurarak anlaşma zemini arıyor. Kulübe ihtar çeken Yusuf Tekin, Arda Gezer, Sefa Özdemir, Kuban Altunbudak ve İsa Toygar Ekinci'nin yuvada kalması için harekete geçen kurmaylar ayrıca kontratı sona eren Onur Efe, Ali Kızılkuyu, Ege Parmaksız, Mehmet Gündüz ve amatör statüde oynayan Yunus Efe Sarıkaya, Salih Oktay, Mehmet Nur Kaymaz, Emre Tangeldi gibi gençlerle el sıkışmak istiyor.

Altay Başkanı Yüksel Gürüz, kadroyu tamamen korumak istediklerini söyleyerek, "Hiç birini bırakmayacağız. Yeter ki geleceklerinin Altay'da olduğuna inansınlar. Hepsi Altay ailemizin evladı. Hak ettikleri değere ulaşana kadar hiç birini bırakmayacağız. Süper Lig'e transfer olmalarını sağlayacağım. Bu iki yıl onların şekillenme dönemi. Futbolcularımız onurlarını ortaya koydular, kariyerleri parlayınca transferlerini kolaylaştıracağım. Eksik yönleri için bireysel idman programlarımız olacak. Psikolojik destek dahil sosyal zorluklarda yanlarında olacağız. Altay beyefendiler kulübü olacak. Farkı fark edeceksiniz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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