Altay, yeni teknik direktör arayışında

Altay, Erzurumspor mağlubiyeti sonrası düşme hattına geriledi. Yönetim, Tuna Üzümcü ile yollarını ayırdıktan sonra Koray Palaz'ı teknik direktör olarak düşünüyor.

İZMİR,

1'inci Lig'de deplasmanda aldığı 4-0'lık Erzurumspor mağlubiyeti sonrası düşme hattına gerileyen Altay'da teknik direktör Tuna Üzümcü ile yolları ayıran yönetimin yeni teknik direktör arayışlarında Koray Palaz'ı gündemine aldığı iddia edildi.

Teknik direktörlük kariyerine Denizlispor'da başlayıp Manisaspor, Mersin İdmanyurdu, Alibeyköy, Tokatspor ve son olarak Afyonspor'da çalışan 44 yaşındaki teknik adamla yönetimin temasa geçeceği ileri sürüldü. Ligde 25 Eylül Pazartesi günü Bodrumspor'u konuk edecek Altay'da yönetimin bu karşılaşmaya kadar yeni teknik direktörü belirlemesi bekleniyor.