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Altay, yatırımcı arayışlarına devam ederken teknik direktör arayışlarına da başladı

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TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altay'da şirketleşme kararı sonrası bir yandan yatırımcı arayışları sürürken, diğer yandan yönetimin yatırımcı bulunamaması ihtimaline karşılık teknik direktör arayışlarına başladığı öğrenildi.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altay'da şirketleşme kararı sonrası bir yandan yatırımcı arayışları sürürken, diğer yandan yönetimin yatırımcı bulunamaması ihtimaline karşılık teknik direktör arayışlarına başladığı öğrenildi.

İzmir temsilcisinde geçen sezon 1'inci Lig'de son 14 maçta görev yapan teknik direktör Cüneyt Biçer'in sözleşmesi sona ererken, Başkan Süleyman Özkaral'ın farklı teknik adamlarla temasta olduğu belirtildi. Yeni sezon hazırlıklarına 15 Temmuz'da başlaması planlanan Altay'da Başkan Özkaral'ın takımın başına yeni bir çalıştırıcı getirebileceği ileri sürüldü.

Öte yandan teknik direktör Biçer'in ise kendisine gelen teklifleri Altay'daki şirketleşme çalışmaları nedeniyle geri çevirdiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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