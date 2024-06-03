Üye Girişi
Haberler

Altay, yatırımcı arayışında gizlilik esasıyla hareket edecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2'nci Lig'e düşen Altay, şirketleşme kararı almasının ardından yatırımcı bulmak için harekete geçti. Camia liderleri henüz bir yatırımcı ile temas yapmadıklarını belirtirken, talip olacak yatırımcıların gizli tutulacağı ifade edildi.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

TFF 2'nci Lig'e düşen Altay'da şirketleşme kararı alınmasının ardından camianın önde gelen isimleri kulübe yatırımcı bulmak için kolları sıvarken, siyah-beyazlıların gizlilik esasıyla hareket edeceği öğrenildi. Camia liderleri henüz bir yatırımcı ile temas yapılmadığını söylerken, İzmir temsilcisine talip olacak yatırımcıların sır gibi saklanacağı ifade edildi.

Kulübe yakın kaynaklardan alınan duyumlara göre Altay'ın önümüzdeki günlerde güçlü bir firma ile masaya oturabileceği bildirildi. Bu arada şirketleşme komisyonunda yer alan isimlerin perşembe günü bir araya gelip yol haritası çizeceği kaydedildi. Toplam borcu 684 milyon 555 bin TL olan Altay, borçlarına karşılık kulübün futbol şubesini devretmeyi hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Altay Spor Güncel Haberler

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı, yerine kayyum atandı

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı, yerine kayyum atandı

 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var

 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

 Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif! O anlar kamerada

Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif! O anlar kamerada
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title