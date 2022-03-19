Altay, yarın Sivasspor deplasmanında puan arayacak

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'de düşme hattından çıkma mücadelesini sürdüren Altay, 30. hafta mücadelesinde yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

Hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı Demir Grup Sivasspor-Altay müsabakası saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çıktığı 6 maçta 11 puan toplayan Altay, mağlup olmadığı son 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Karşılaşma için dün Sivas'a giden siyah-beyazlı ekip, son antrenmanını bugün Sivas'ta gerçekleştirecek.

Ligin ilk devresinde iki takım arasındaki müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.