Altay, yarın İstanbul'da Trabzonspor'la karşılaşacak - Haberler

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Altay, yarın İstanbul'da Trabzonspor'la karşılaşacak

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Altay, yarın İstanbul'da Trabzonspor'la karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig'e veda etmesi kesinleşen Altay, 37. hafta mücadelesinde yarın Trabzonspor'a İstanbul'da konuk olacak.

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'e veda etmesi kesinleşen Altay, 37. hafta mücadelesinde yarın Trabzonspor'a İstanbul'da konuk olacak.

Trabzonspor'un başvurusu nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Trabzonspor-Altay karşılaşması yarın saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde mağlup olmadığı son 2 karşılaşmada 4 puan toplayan Altay, 34 puanla 18. sırada yer alıyor.

Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor ise 77 puan elde etti.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, İstanbul, Altay, Spor, Haberler

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