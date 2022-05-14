Altay, yarın İstanbul'da Trabzonspor'la karşılaşacak - Haberler

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'e veda etmesi kesinleşen Altay, 37. hafta mücadelesinde yarın Trabzonspor'a İstanbul'da konuk olacak.

Trabzonspor'un başvurusu nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Trabzonspor-Altay karşılaşması yarın saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde mağlup olmadığı son 2 karşılaşmada 4 puan toplayan Altay, 34 puanla 18. sırada yer alıyor.

Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor ise 77 puan elde etti.