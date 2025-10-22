Altay ve Karşıyaka, 7 Yıl Aradan Sonra 3. Lig'de Derbide Karşılaşacak

İZMİR'in yıllarca üst liglerde rakip olan en eski spor kulüpleri Altay ve Karşıyaka, pazar günü 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta farklı hedeflerle 7 sene sonra ilk kez karşılaşacak. Rekabetleri 100 yılı geride bırakan 113 senelik Karşıyaka ve 111 senelik Altay, daha önce Süper Lig dahil hep üst liglerde karşılaştı. Tarihlerinde ilk kez 3'üncü Lig'de karşı karşıya gelecek iki köklü takım, son olarak 2017-2018 sezonunda 2'nci Lig'de rakip oldu. Karşıyaka, 8 Nisan 2018'de oynanan o derbiyi 2-1 kazanmasına rağmen sezon sonunda küme düşüp 7 yıldır bir daha çıkamadı. O sezon 2'nci Lig'de şampiyon olan Altay, 2021'de Süper Lig'e yükselmesine rağmen transfer yasakları ve puan silme cezalarıyla üst üste küme düşerek tarihinde ikinci kez kendisini 3'üncü Lig'de buldu.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda pazar günü saat 19.00'da karşılaşacak iki takımdan Karşıyaka bu sezon 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlikle namağlup liderlik koltuğunda otururken, ilk galibiyetini geçen hafta alan, transfer yasağı yüzünden 4 yıldır büyük oranda altyapı patentli kadroyla mücadele eden Altay ise 5 puanla amatöre düşme hattından uzaklaşmaya çalışıyor. İki takım daha önce resmi maçlarda 55 kez karşı karşıya gelirken, bu derbilerin 26'sını Altay, 11'ini Karşıyaka kazandı, 18 maç ise berabere bitti. Daha önce 2009 ve 2010'da üst üste iki kez Süper Lig'e yükselmek için 1'inci Lig'de birlikte Play-Off oynayan, yıllar sonra yolları 3'üncü Lig'de farklı hedeflerle kesişen iki takımın taraftarları derbi öncesi sosyal medyada dostluk mesajları verdi. Taraftarlar, Karşıyakalı ve Altaylı ünlü şarkıcıları da derbiye davet etti.

ALSANCAK'TA SON DERBİ 2006'DA

Altay'ın ev sahibi olduğu İzmir derbisi pazar günü zemin bakım çalışmaları tamamlanan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak. İki takımın ortaklaşa kullandığı statta son derbi 2006-2007 sezonunda oynandı. Karşıyaka, 19 yıl önce 31 Ağustos 2006'da oynanan Türkiye Kupası maçını 2-0 kazandı. O maçtan yalnız 3 gün önce 1'inci Lig'de aynı stattaki derbiyi ise Altay 2-1 galip tamamladı. Bu sezon genç ağırlıklı kadroları olan iki takımdaki birçok futbolcu o tarihte doğmadı.

KARŞIYAKA'YA KALE ARKASINDA 650 KONTENJAN

Altay-Karşıyaka derbisinde Alsancak Stadı'nda misafir takım konumundaki Karşıyaka taraftarlarına kale arkası tribünde 650 kişilik kontenjan ayrıldı. Karşıyaka, maraton tribünün kendilerine tahsis edilmesini talep etmedi. Ligde ikinci yarıda rövanş maçında da aynı uygulama yapılacak.

YUSUF ŞİMŞEK'İN DUYGUSAL SINAVI

Bu sezon amatöre düşme korkusu yaşayan Altay'a geri dönen Teknik Direktör Yusuf Şimşek, kariyerinde iki farklı dönemde Karşıyaka'yı çalıştırdı. Eski takımına ilk kez derbide rakip olacak Şimşek, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonları ile 2015-2016'nın ikinci yarısında aralıklı olarak Karşıyaka'da görev yaptı.

TEK KALAN MURAT ULUÇ TARİHE GEÇECEK

Altay ile Karşıyaka'nın 7 yıl önce 8 Nisan 2018'de oynadığı son derbide forma giyen Murat Uluç halen siyah-beyazlı takımda oynuyor. 2019'da futbolu bıraktıktan 3 yıl sonra takımının transfer yasağı nedeniyle antrenörlükten 3 yıl sonra yeşil sahalara dönen Murat Uluç, 44.5 yaşında halen Altay forması giymeyi sürdürüyor. Türkiye'de profesyonel ligler ve Türkiye Kupası'nın en yaşlı golcüsü olan Murat Uluç, futbolu bıraktığı dönemde 2021-2022 sezonunda Karşıyaka'da antrenör olarak da görev yapmıştı. Murat, antrenörlük yaptığı eski takımına yeniden futbolcu olarak rakip olup tarihe geçecek.

BAŞKANLARDAN STAT ÇIKARMASI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Karşıyaka'nın senelerdir yapımını beklediği yeni stat arazisini İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devrederken, Başkan Aygün Cicibaş ve Eski Başkan Azat Yeşil, belediyeye çıkarma yaptı. İkilinin 10 yıl önce yıkılan Karşıyaka İlçe Stadı ve Yalı Tesisleri'nin yerine yapılacak mevcut stadyum planını incelediği bildirildi. Azat Yeşil'in, kulübe daha fazla katkı sağlaması planlanan bazı önemli noktaları İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ilettiği öğrenildi. Özellikle planda yer alan loca ve ticari alanların daha da çoğaltılması için bazı revizyonların gündeme gelmesi bekleniyor. İhaleye çıkacak stat için tüm çalışmaların yakından takip edileceği ve fikirlerin sunulacağı aktarıldı.

SİNAN KANLI'DAN TARAFTARA ÇAĞRI

Altay Başkanı Sinan Kanlı, Karşıyaka derbisi öncesi taraftara çağrı yaptı. Kanlı, Alsancak Stadı'nın çimlerinden yayınladığı videolu mesajında, "Tribünleri doldurarak Altay ve Karşıyaka'ya yakışır bir derbi mücadelesi izletelim. İki ebedi dostun, iki asırlık çınarın mücadelesini Altay ev sahipliğinde izlemeye tüm taraftarlarımızı davet ediyorum" dedi. Sinan Kanlı, Altaylı ünlü rapçi Cashflow'un da maç öncesi statta mini konser vereceğini duyurdu.