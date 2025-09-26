Altay ve Eskişehirspor Maçında Bilet Fiyatları Plakalara Göre Belirlendi
Altay, Eskişehirspor ile oynayacağı maçta bilet fiyatlarını İzmir ve Eskişehir'in plaka numaralarına göre belirledi. Altay taraftarına 35 TL, Eskişehirspor taraftarına ise 26 TL'den bilet satılacak.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 4'üncü hafta mücadelesinde pazar günü Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor'u konuk edecek Altay'da yönetim her iki takım taraftarına bilet jesti yaptı. Siyah-beyazlılar kendi taraftarları için maraton tribünü bilet fiyatını İzmir'in plakasını temsilen 35 TL olarak belirlerken, misafir seyircisi için Eskişehir'in plaka numarasına ithafen 26 TL'den satışa çıkardı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Taraftarlarımızın yoğun talebi ve küllerinden doğarak gelen köklü kulüp Eskişehirspor Kulübü taraftarları için, bilet fiyatlarını bu müsabakaya özel şehirlerimizin plakası yaptık. Kazanan gönüllerdeki dostluk olsun" ifadelerine yer verdi.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın numaralı tribün biletleri 240, VIP tribün ise 750 ve 1250 TL'den satışa sunuldu.