Altay ve Bodrum FK berabere kaldı

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Altay ile Bodrum FK arasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı. Altay'ın teknik sorumlusu Mustafa Ati Göksu, iyi oyunlarını sürdürmek ve bundan sonraki maçlarda puan veya puanlar almak istediklerini söyledi. Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir ise üzgün olduklarını belirterek, ligde uzun bir maraton olduğunu ve puanlarını alarak yoluna devam edeceklerini ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 6 haftasında konuk ettiği Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Altay'ın teknik sorumlusu Mustafa Ati Göksu, iyi oyunlarını sürdürüp, bundan sonraki maçlarda da puan veya puanlar almak istediklerini söyledi.

Göksu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakaya iyi hazırlandıklarını ve bunu sahaya yansıttıklarını dile getirdi.

Rakibin attıkları golden sonra etkisiz kaldığını aktaran Göksu, "Galip gelseydik bizim açımızdan iyi olacaktı, biraz daha yukarı çıkacaktık. Ancak bugünkü oyun ilerisi için ışık verdi. İnşallah bu oyunumuzu devam ettirirsek, Giresun'dan da puan veya puanlarla döneceğimize inanıyoruz. Eğer direkten dönen top gol olsaydı, maçın şekli böyle olmazdı diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Taşdemir: "Pozisyon vermeden bir gol yedik"

Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, üstün götürdükleri maçı kazanamadıkları için üzgün olduklarını dile getirdi.

Ligin uzun bir maraton olduğunu vurgulayan Taşdemir, şöyle konuştu:

"Özellikle ilk yarısını çok iyi oynadığımız, domine ettiğimiz, çok pozisyona girip sadece bir gol bulduğumuz maçın ikinci yarısında maalesef doğru oyun oynayamadık. İkinci yarı gerçekten umduğumuzun çok daha altında bir oyun oynadık. Buna rağmen de maçı kopartabilirdik. Pozisyon vermeden bir gol yedik. Dolayısıyla maçın böyle bitmesi bizi üzdü. Ancak hep söylüyorum, puan her zaman puandır. Biz de bu puanımızı alıp yolumuza devam edeceğiz. Çünkü lig çok uzun bir maraton. "