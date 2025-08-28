Altay ve Aras Kargo Spor Kulübü Voleybolda İş Birliği İçin Görüşmelere Başladı

İzmir'in köklü kulüplerinden Altay ile Aras Kargo Spor Kulübü, voleybolda iş birliği yapmak için görüşmelere başladı

İzmir'in köklü kulüplerinden Altay, kadın voleybolunda Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aras Kargo Spor Kulübü ile iş birliği yapmak için düğmeye bastı. Siyah-beyazlı kulübün, Gaziemir'de bulunan Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nin kapılarını Aras Kargo'ya açmayı planladığı öğrenildi.

Elde edilen bilgilere göre, taraflar arasında yapılacak muhtemel anlaşmayla Altay, 2 bin metrekarelik boş bir araziye spor salonu inşa edilmesini sağlayacak. Böylece Aras Kargo'nun antrenmanlarını burada yaparak tesis sorununu çözmesi hedefleniyor.

Altay yönetiminin, bu iş birliği sayesinde sponsorluk geliri elde etmeyi planladığı belirtilirken, kadın voleybol takımının Sultanlar Ligi'nde "Altay Aras Kargo" adıyla mücadele etmesi de gündemde.

Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. - İZMİR