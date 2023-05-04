Altay ve Altınordu'nun gençleri, golleri ve asistleriyle dikkat çekiyor

Spor Toto 1. Lig'de yer alan Altay ve Altınordu'nun genç oyuncularından Eren Erdoğan ve Emircan Gürlük, bu sezon yaptıkları asistlerle ve gollerle dikkatleri çekti.

Spor Toto 1. Lig'de yer alan Altay ve Altınordu'nun genç oyuncularından Eren Erdoğan ve Emircan Gürlük, bu sezon yaptıkları asistlerle ve gollerle dikkatleri çekti. Gürlük 4 gol, 1 asist yaparken, Erdoğan'ın ise 1 gol, 5 asisti bulunuyor.

Spor Toto 1. Lig'de yer alan Altay ve Altınordu, bu sezon zor günler geçirse de, genç oyuncularının verdiği skor katkısı dikkatleri çekti. Altay'da geçtiğimiz sezon Süper Lig tecrübesi de yaşan Eren Erdoğan yaptığı asistlerle ve golle takımının önemli oyuncularından olurken, Altınordu forması giyen Emircan Gürlük ise bu sezon attığı gollerle ve yaptığı asistle takımının önemli oyuncularından birisi konumunda bulunuyor. 2001 doğumlu Altay forması giyen kanat oyuncusu Eren Erdoğan, ligde 1 gol, 5 asist yaparak 6 gole doğrudan katkı verdi. 2003 doğumlu Altınordu forması giyen orta saha oyuncusu Emrcan Gürlük ise 4 gol, 1 asistlik yaparak 5 gole doğrudan katkı vermiş oldu.

İki genç futbolcu takımlarının ligde kalması adına büyük katkıda bulundu. Öte yandan oyuncuların Süper Lig ve Avrupa'dan birçok önemli kulübün radarında da olduğu öğrenildi. - İZMİR