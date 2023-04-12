Altay ve Altınordu Alsancak'ta rakip

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren İzmir'in iki köklü kulübü Altay ve Altınordu yarın 32'nci hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Kutluhan Bilgiç'in düdük çalacağı İzmir derbisi saat 20.30'da başlayacak. Ev sahibi Altay'ın 27 Kasım 2022'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Göztepe maçında çıkan olaylar nedeniyle aldığı 6 maç seyircisiz oynama cezası bu karşılaşmada da devam edecek. Konuk Altınordu taraftarı ise kale arkasından takımlarını destekleyebilecek.

Altay'da sakatlıkları süren süren İsveçli stoper Björnkander ve kaleci Ozan Evrim Özenç'in yanı sıra kart cezalıları sol kanat Eren Erdoğan ile sağ bek Salih derbide forma giyemeyecek. Konuk Altınordu'da ise önemli eksik bulunmuyor. Altay ve Altınordu yarın oynayacağı müsabakayla 33'üncü kez karşı karşıya gelecek. İlk olarak 28 Kasım 1959'da Alsancak Stadı'nda karşılaşan Altay ile Altınordu, bugüne kadar 18'i Süper Lig, 12'si 1'nci Lig ve 2'si de 2'nci Lig olmak üzere 32 maça çıktı.

Bu randevularda Altınordu, siyah-beyazlılara karşı 13 kez galibiyet alırken, Altay ise rakibini 11 defa yendi. İki takım arasındaki 8 karşılaşma berabere tamamlandı. Altınordu şimdiye kadar oynanan maçlarda 38, Altay 35 ise gol kaydetti. Altınordu maçlarında Altay adına en fazla gol atan isim konumundaki Marco Paixao, çıktığı 8 müsabakada da skor üretip, rakip fileleri 9 kez havalandırdı. İki takımı 2020-2021 sezonunda İstanbul'daki Play-Off finalinde karşı karşıya getiren derbiyi 1-0 Altay galip tamamlayıp adını o dönem Süper Lig'e yazdırdı. Sezonun ilk devresinde Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki maçı da Altay 2-0 kazandı. O mücadelede Altay'ı çalıştıran teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun yerine takımı ikinci yarıda Tuna Üzümcü yönetiyor. Altınordu'da ilk yarıdaki derbide dümende olan Ufuk Kahraman'ın yerine ise Hasan Özer görev yapıyor. Bu maç öncesi alt sıralarla bağlarını koparmaya çalışan Altay 31, Altınordu 26 puanda.