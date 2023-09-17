Altay, üst üste 3. yenilgisini aldı ve düşme hattına geriledi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

1'inci Lig'de oynadığı 5'inci maçında deplasmanda Erzurumspor FK'ya 4-0 yenilerek üst üste 3'üncü toplamda 4'üncü yenilgisini alan ve 3 puanda kalıp düşme hattına gerileyen Altay, hem futboluyla hem de aldığı skorlarla sınıfta kaldı. Geçen sezon bitime 1 hafta kala kümede kalmayı garantileyen siyah-beyazlılar, yeni sezonun ilk 5 maçındaki performansıyla endişe uyandırdı. Transfer yasağının sürmesi nedeniyle kadrosuna 2021 yılından bu yana takviye yapamayan Altay'da takımdan ayrılan Björkander, Naderi, Kutay ve kadro dışı kalan Eren Erdoğan gibi oyuncuların yokluğu fazlasıyla hissedildi.

Bu futbolcuların yokluğunda şans bulan altyapı patentli gençler ışık vermedi. Ligde Şanlıurfaspor'a 2-1 (D), Kocaelispor'a 3-2 (D), Göztepe'ye 1-0 ve Erzurumspor FK'ya 4-0 (D) mağlup olup sadece Tuzlaspor'u 1-0 dize getiren İzmir temsilcisi bu periyotta kalesinde 10 gol görüp, rakip filelere 4 gol bırakabildi. Altay'da genel kuruldan şirketleşme yetkisi alan yönetimin devre arasında transfer yasağını kaldırıp takviye yapmaması halinde siyah-beyazlı takımın bu sezon da 2'nci Lig'e düşme tehlikesi yaşaması bekleniyor. Camiada gözler kulübün yüzde 49'luk hissesine talip olacak yatırımcılara çevrildi.