Altay umut peşinde

SPOR Toto Süper Lig'de son olarak Fraport Tav Antalyaspor'a 2-1 yenilince 29 puanla düşme potasından kurtulamayan Altay, yarın deplasmanda Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Arda Kardeşler görev yapacak. Konuk siyah-beyazlılarda cezalı oyuncular orta saha Thaciano ile golcü Rayan forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden stoper Björkander'in ise durumu maç saati netleşecek.

Son 7 maç öncesi kurtuluş hattının 7 puan gerisine düşüp hafta içini yönetim kriziyle geçiren Altay'da Teknik Direktör Sinan Kaloğlu, kümede kalma mücadelesini sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi. Her maçın final niteliğinde olduğunu belirten Kaloğlu, "Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" dedi. Altay'da takımı 3'üncü Lig'den Süper Lig'e taşıyan Başkan Özgür Ekmekçioğlu hafta içinde istifa edip görevi bıraktığını açıklamıştı. Başkanlığa geçici olarak Levent Doğanoğlu'nu getiren siyah-beyazlılarda 21-28 Nisan'da gerçekleşecek kongrede İbrahim Akman'ın aday olması bekleniyor.

Demirören Haber Ajansı / Spor