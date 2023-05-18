Altay Tuzlaspor maçının biletleri satışa çıktı
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Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Altay'ın, Tuzlaspor'u konuk edeceği karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Altay'ın, Tuzlaspor'u konuk edeceği karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Altay, 20 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda Tuzlaspor ile mücadele edecek. Müsabakanın biletleri Passolig sistemi üzerinden taraftarların alımına sunuldu.
Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:
VIP A-B-C Tribün: 500 TL
Numaralı Alt ve Üst Tribün: 80 TL
Maraton Üst ve Alt Tribün: 20 TL - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor