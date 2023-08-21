Altay-Tuzlaspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında konuk ettiği Tuzlaspor'u 1-0 yenen Altay'ın teknik direktörü Tuna Üzümcü, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında konuk ettiği Tuzlaspor'u 1-0 yenen Altay'ın teknik direktörü Tuna Üzümcü, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

Üzümcü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galip geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, oyuncularına ve kendilerine destekte bulunan taraftarlara teşekkür etti.

Geçen hafta haksız kaybettikleri bir maçtan sonra kendi evlerinde oynayacakları maçta kazanmak istediklerini vurgulayan Üzümcü, "Bizim için gerekli olan ve ihtiyacımız olan bir galibiyetti, iyi mücadele için özverileri için takımımı, arkadaşlarımı ve oyuncularımı kutluyorum." dedi.

Tuzlaspor

Tuzlaspor'un teknik direktörü Eren Şafak ise her iki takım oyuncularını gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti.

Buradan puan ya da puanlarla ayrılmak istediklerini ancak başaramadıklarını aktaran Şafak, şunları kaydetti:

"Maç aslında çok dengede gitti. Hem ilk yarı olsun hem ikinci yarı olsun, maç çok ortadaydı. İlk yarıda 1-2 tane pozisyonumuz vardı, oyunun kırılma anı dediğimiz o anları gol yapabilseydik burada daha farklı cümleler kurabilirdim. Ama maalesef duran toptan yemiş olduğumuz bir golle bütün emeklerimiz burada heba olmuş oldu."

Eren Şafak, ligde puan farkının çok fazla olacağını düşünmediğini dile getirerek, "Bizim de bir an önce toparlanıp bundan sonraki maçlarda çok daha iyi mücadele edip bir an önce golleri bulup ondan sonra da 3 puan sevincini yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.