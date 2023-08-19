Altay, Tuzlaspor maçına hazırlanıyor

Altay, 1. Lig'de Tuzlaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kadro dışı kalan Eren Erdoğan ve lisans çıkarılamayan Kutay Yokuşlu maçta yer almayacak.

İZMİR,

1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Şanlıurfaspor'a 2-1 yenilerek sezona mağlubiyetle başlayan Altay yarın evinde Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakada Raşit Yorgancılar düdük çalacak. Maçın bilet fiyatları maraton ve misafir tribün 109, numaralı 218, VIP A-C 654, VIP B tribünü 1308 TL olarak belirlendi.

Maraton ve numaralı tribünden bilet almak isteyen kadın ve öğrenci taraftarların stat gişesinden yüzde 50 indirimli bilet alabileceği bildirildi. Siyah-beyazlılarda kadro dışı kalan Eren Erdoğan ile lisans çıkarılamayan Kutay Yokuşlu kadroda yer almayacak. İzmir ekibi taraftarının önündeki ilk sınavında ilk galibiyetini alma hedefiyle mücadele edecek.