Altay, Tuzlaspor deplasmanında 4'te 4 yapmak istiyor

1'inci Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmada Adanaspor (D), Keçiörengücü ve Şanlıurfaspor'u mağlup ederek çıkışa geçen Altay, yarın Tuzlaspor deplasmanında 4'te 4 yapma hedefiyle mücadele edecek. Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Ligde 11 puanla 17'nci sırada yer alan Altay, 16 puanı bulunan bir basamak üstündeki rakibiyle arasındaki puan farkını kapatmayı hedefliyor.

Sezonun ilk yarısında rakibini İzmir'de 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, İstanbul'dan da zaferle dönmek istiyor. Altay'da sarı kart cezalısı Ceyhun forma giyemeyecek. Bu arada yönetimle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden altyapı patentli kaleci Eren Karataş'a Bodrum FK'dan sonra Süper Lig temsilcisi İstanbulspor'un da teklif sunduğu öğrenildi. Genç file bekçisinin İstanbulspor'la anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. Öte yandan sosyal medyada kulübe bağış kampanyası başlatan taraftarlar Tuzlaspor maçı öncesi 281 bin TL para topladı.