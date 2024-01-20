Altay, Tuzlaspor deplasmanında

Trendyol 1. Lig'de son 3 maçını kayıpsız geçen Altay, 19. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Tuzlaspor'la karşılaşacak.

Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Tuzlaspor- Altay karşılaşmasında hakem Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak.

Ligde son 3 haftada Adanaspor, Ankara Keçiörengücü ve ASTOR Enerji Şanlıurfaspor maçlarını galip tamamlayan Altay, 11 puanla 17. sırada bulunuyor. Altay'ın rakibi Tuzlaspor da 16 puan ve averajla 16. durumda yer alıyor.

Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Ceyhun Gülselam, yarın forma giyemeyecek.