Altay Trendyol 1. Lig'de İstediği Sonuçları Alamıyor

Trendyol 1. Lig'deki son galibiyetini 20 Ağustos'ta elde eden Altay, o günden bu yana çıktığı 8 karşılaşmada 6 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. İzmir temsilcisi, 5 puanla ligin son sırasında bulunuyor.

Trendyol 1. Lig'deki son galibiyetini 20 Ağustos'ta elde eden Altay, o günden bu yana çıktığı 8 karşılaşmada 6 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'da işler istenildiği gibi gitmiyor. Yeni sezona transfer yasağı ve Eric Björkander, Mohammad Naderi ile Kutay Yokuşlu'yu kaybederek başlayan siyah-beyazlılar, beklenen sonuçları alamıyor. Son olarak ligin 10. haftasında dün sahasında 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Sakaryaspor'a 2-1 mağlup olan İzmir temsilcisi, 5 puanla ligin son sırasında bulunuyor. Altay, yeni sezona Şanlıurfaspor yenilgisiyle başlarken, ilk ve tek galibiyetini ise ikinci hafta oynanan Tuzlaspor mücadelesinde aldı. Ege ekibi, daha sonra çıktığı 7 müsabakada Kocaelispor, Göztepe Erzurumspor FK, Ümraniyespor, Gençlerbirliği ve Sakaryaspor'a kaybederken, Bodrum FK ve Giresunspor ile de berabere kaldı.

İki aydır 3 puana hasret olan Altay'ın yeni teknik patronu Bahloul Djilali, siyah-beyazlıların başında çıktığı iki maçta da galibiyet yüzü göremedi. Altay, bu süreçte kalesinde 5 gol görürken, rakip filelere ise sadece 1 kez sarstı. - İZMİR