Altay, Trendyol 1. Lig'de 5 golünü ikinci yarıda attı

Altay, bu sezon Trendyol 1. Lig'de oynadığı 8 maçta 5 gol atarken, bu gollerin tamamı karşılaşmaların ikinci yarısında geldi. Takımın başına geçen yeni teknik direktör Bahloul, hücum oyuncularından daha fazla skor katkısı istiyor.

Altay, bu sezon Trendyol 1. Lig'de attığı 5 golü de karşılaşmaların ikinci yarısında kaydetti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, bu sezon oynadığı 8 maçta 5 gol atarken bu gollerin tamamı karşılaşmaların ikinci yarısında geldi. 2023-2024 sezonundaki ilk golünü 1. hafta mücadelesindeki Şanlıurfaspor maçının 63. dakikasında kaydeden siyah-beyazlılar, ikinci golünü 2. hafta karşılaşmasında Tuzlaspor'a karşı dakika 73'te attı. Altay, 3. hafta karşılaşmasında da Kocaelispor'a karşı maçın 85. ve 90. dakikasında gol atarken, son olarak 6. hafta oynanan Bodrumspor maçının 89. dakikasında rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Öte yandan takımın başına yeni geçen teknik direktör Bahloul'un, özellikle hücum oyuncularıyla birebir ilgilenip skor yönünde daha fazla katkı istediği öğrenildi. Altay, 8 haftada bulduğu 5 golle ligde en az gol atan takımlar arasında yer alıyor. - İZMİR