Altay, Trendyol 1. Lig'de 10 gol attı
Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Altay, bu sezon oynadığı 17 maçta 10 gol atarak dikkat çekti. Altay'ın attığı gollerin 3'ü ilk yarıda, 7'si ise ikinci yarıda kaydedildi.
Trendyol 1. Lig'de bu sezon oynadığı 17 maçta 10 gol atan Altay, söz konusu gollerin 3'ünü ilk yarılarda, 7 golü de karşılaşmaların ikinci yarılarında kaydetti.
Trendyol 1. Lig'de mali ve sportif açıdan zor günler geçiren Altay, ligin ilk devresini 8 puanla 18. sırada tamamladı. Son sırada bulunan siyah-beyazlıların, düşme hattının hemen üzerindeki Şanlıurfaspor ile arasında 8 puan fark bulunuyor.
17 maçlık periyotta beklentileri karşılayamayan ve 4 teknik adam değiştiren İzmir ekibi, bu süreçte rakip filelere 10 gol atarken, kalesinde ise 36 gol gördü.
Altay, kaydettiği 10 golün 3'ünü müsabakaların ilk yarılarında, 7 golü de ikinci yarılarda buldu. Siyah-beyazlılar, maçların 61. ve 75. dakikalarında 4, 76. ve 90. dakikaları arasında da 3 gol üretmeyi başardı.
Siyah-beyazlı ekip, Trendyol 1. Lig'in ilk devresinde oynadığı 17 karşılaşmanın 10'unda ise ağları havalandıramadı. - İZMİR