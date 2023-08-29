Altay, transfer yasağı nedeniyle üç oyuncusunu kaybetti

Transfer yasağı bulunan Altay, yeni sezon için kadrosunu koruyamadı ve üç oyuncusunu kaybetti. İzmir ekibi, ekonomik şartlar nedeniyle Eric Björkander, Mohammad Naderi ve Kutay Yokuşlu'yu bonservisleriyle birlikte göndermek zorunda kaldı. Ayrıca Eren Erdoğan da sözleşme uzatmayı reddettiği için kadro dışı bırakıldı.

Transfer yasağı bulunan TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, yeni sezon için kadrosunu koruyamadı ve üç oyuncusunu kaybetti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, 2021-2022 sezonunun devre arasında transfer tahtası kapatılınca 1.5 sezon boyunca kadrosuna herhangi bir takviye yapamadı. İzmir ekibi geride bıraktığımız sezon büyük bir mücadele vererek ligde kalmayı başarırken, o kadrodan üç önemli oyuncusunu kaybetti. Buna ek olarak da Eren Erdoğan sözleşme uzatmaya yanaşmaması nedeniyle kadro dışı bırakıldı ve böylece bu sayı 4'e çıkmış oldu.

Ekonomik şartlar belirleyici oldu

Siyah-beyazlılar, stoper Eric Björkander ve sol bek Mohammad Naderi ile ücret konusunda anlaşılamayınca iki oyuncuya da alacaklarına karşılık bonservisleri verdi. Eric Björkander, Hırvatistan'ın NK Istra 1961 takımına transfer olurken, Naderi ise İran'ın FC Tractor takımına gitti. Alacaklarını tahsil edemeyen Kutay Yokuşlu ise kulüpten alacaklarına karşılık tek taraflı fesih hakkını kullandı. Serbest oyuncu konumuna geçen Kutay İskenderunspor'a transfer oldu. İzmir ekibinde son kayıp ise geçen sezonun başarılı isimlerinden Eren Erdoğan oldu. Genç oyuncu sözleşme uzatmaya yanaşmaması nedeniyle kadro dışı kaldığı öğrenildi. Böylece Altay, yeni sezona dört önemli eksikle başlamış oldu. - İZMİR