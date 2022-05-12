Altay, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti
AA - Ali Korkmaz - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü İstanbul'da Trabzonspor'la karşılaşacak Altay, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü İstanbul'da Trabzonspor'la karşılaşacak Altay, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, koşu ve ısınmanın ardından taktik çalıştı.
Altay, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
AA / Ali Korkmaz - Spor