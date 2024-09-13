Altay, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 3. hafta maçında Kastamonuspor'u konuk edecek

Altay, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 3. hafta maçında yarın Kastamonuspor'u konuk edecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. haftasında Altay ile Kastamonuspor yarın saat 16.30'da Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadeleyi Bingöl bölgesi hakemlerinden Yusuf Aydın yönetecek. Ligde Altay, 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puanla ligde 10. sırada bulunuyor. Kastamonuspor ise ilk 2 maçında 2 galibiyet elde ederek 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Siyah-beyazlılar rakibini mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini almayı hedeflerken, Karadeniz ekibi ise siyah-beyazlıları hatasız geçerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Öte yandan Altay'da sakatlığı devam eden Caner Baycan dışında eksik bulunmuyor - İZMİR