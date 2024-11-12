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Altay, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Düşme Hattında

Altay, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Düşme Hattında
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 11 haftada sadece 1 galibiyet alabilen Altay, kalesinde gördüğü 25 golle en fazla gol yiyen takımlardan biri oldu. Takım, düşme hattında yer alıyor ve galibiyet hasreti 2 aya ulaştı.

Altay, ağlarında gördüğü 25 golle TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kalesinde en fazla gol gören iki takımdan birisi konumunda bulunuyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta istediği sonuçları alamayan Altay, 11 hafta itibarıyla 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyete imza attı. Bu sonuçlarla birlikte topladığı 5 puanla düşme hattındaki 17. basamakta yer alan siyah-beyazlılar, bir türlü toparlanmayı başaramadı. Sadece ligin ikinci haftasında galibiyet alan İzmir ekibi, 2 aydır 3 puana hasret kaldı.

Şu ana kadar 6 golle ligin en az gol atan ekipleri arasında yer alan Altay'ın savunma hattında da işler yolunda gitmiyor. Sadece 2 müsabakada kalesini gole kapatmayı başaran fakat kalan 9 mücadelede toplam 25 gol yiyen siyah-beyazlılar, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kalesinde en fazla gol gören iki takımdan birisi oldu.

Bu alandaki en kötü takım konumunda ise 1 puanla son sırada yer alan Afyonspor (34) bulunuyor.

Öte yandan Teknik Direktör Gökhan Karaaslan ve ekibinin bu durum karşısında ne yapacağı ise merakla bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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