Altay Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu: İlk yarı oynadığımız oyunu her yerde göstererek puanlar alıp önümüze bakacağız

Altay Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu, Sakaryaspor yenilgisinin ardından, "Bundan sonraki maçlarda ilk yarı oynadığımız oyunu her yerde göstererek puanlar alıp önümüze bakacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Altay, konuk ettiği Sakaryaspor 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altay Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu, "Mutlaka kazanmak istiyorduk ve ilk 45 dakika oynadığımız oyunla 3 puan için oynadığımızı gösterdik. İkinci yarı 60'dan sonra durakladık fakat yine de kazanmak için pozisyonlarımız var. Altay olarak alt sıralardan üst sıralara çıkmak istiyoruz. Futbol değişken bir oyun ve yenildik, üzgünüz. Bundan sonraki maçlarda ilk yarı oynadığımız oyunu her yerde göstererek puanlar alıp önümüze bakacağız" diye konuştu. - İZMİR