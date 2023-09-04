Altay Teknik Sorumlusu Göksu: Mağlubiyeti Telafi Edeceğiz

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Altay'ın teknik sorumlusu Mustafa Ati Göksu, önümüzdeki maçlarda bu mağlubiyeti telafi etme yoluna gideceklerini söyledi. Göksu, maçtan sonra üzgün olduklarını belirtti ve milli maç arasının ardından maratonun devam edeceğini ifade etti. Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic ise galibiyeti taraftarlarına armağan ettiklerini dile getirerek, Altay'ı tebrik etti ve maçın sonunda yaşanan olaylardan üzüntü duyduğunu belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Altay'ın teknik sorumlusu Mustafa Ati Göksu, "Önümüzdeki maçlarda bu mağlubiyeti telafi etme yoluna gideceğiz." dedi.

Göksu, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, son saniyede yedikleri golle mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi.

Önlerinde milli maç arası olduğunu hatırlatan Göksu, "Milli maçtan sonra da maraton devam edecek. Artık önümüze bakacağız. Önümüzdeki maçlarda bu mağlubiyeti telafi etme yoluna gideceğiz." diye konuştu.

Radomir Kokovic: "İkinci yarı daha iyi oynamaya başladık"

Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic ise galibiyeti taraftarlarına armağan ettiklerini dile getirdi.

Altay'ı da tebrik eden Kokovic, şunları kaydetti:

"Sıkı bir maç oldu, baskının yüksek derecede olduğu bir maçtı. Belki dışarıdan göze hoş gelen bir futbol yoktu ama bu tarz maçlar böyle oluyor. İlk yarıdaki oyundan memnun değildim, ikinci yarıda bazı taktiksel değişiklikler yaptık. İkinci yarı daha iyi oynamaya başladık. Daha sonra da galip gelmenin bir yolunu bulduk. Şu anda yaşadığım mutluluktan daha büyük bir mutluluk yaşayamam."

Kokovic, maçın sonunda yaşanan olaylarla ilgili üzgün olduğunu belirterek, "Bu tarz büyük derbilerde bunlar yaşanabiliyor. Gerçekten tansiyonun çok yüksek olduğu maçlar bunlar. Ama biz Altay'a büyük bir saygı duyuyoruz. Onlar bizim en önemli rakiplerimizden bir tanesi, tabii oyuncuları da anlıyorum. Onlar da maçın o son saniyesinde bu yüksek tansiyonun sonunda gerilimin içinde bulabiliyorlar kendilerini ama ben bir daha böyle bir şeyin yaşanmamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.