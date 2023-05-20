Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü: Tecrübeli ve genç oyuncular Altay'ı ayakta tutacak

Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, Tuzlaspor maçının ardından, "Maçı kazanmak ve aynı zamanda genç oyuncuları kazanmak istiyorduk. Bugün onu da başardık. Tecrübeli ve genç oyuncular Altay'ı ayakta tutacak" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Tuzlaspor'u 3-1mağlup eden Altay'da Teknik Direktör Tuna Üzümcü maç sonu açıklamalarda bulundu. Üzümcü, "Bugün puan anlamında bir iddiamız olmasa da kazanmamız gereken bir krallık vardı. Marco'yu tebrik ederim. Bu gün 2 gol atarak gol krallığını ilan etti. Maçı kazanmak ve aynı zamanda genç oyuncuları kazanmak istiyorduk. Bugün onu da başardık. Tecrübeli oyuncular ve genç oyuncular Altay'ı ayakta tutacak. Bu armayı taşıyacak şekilde genç oyuncularımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Başarılı olduğumuza da inanıyorum. Transfer yasağımız olduğundan dolayı transferi içeriden yapıyoruz. Bugün de birkaç tane oyuncu kazandık. Bu anlamda da mutlu ve huzurluyuz" diye konuştu.

Üzümcü'den birlik beraberlik mesajı

Camiaya seslenen Üzümcü, "Altay camiasına son bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çok sıkıntılı ve problemli bir süreçten anlımızın akıyla, problemleri çözerek, oyuncu gurubunun, personelin, teknik heyetin, yönetimin ve başkanın fedakarlıklarıyla güzel bir şekilde başarı ile çıktık. Geçen sene de böyle bir süreç yaşadık. Bu süreçte ise çok fazla oyuncu kaybettik. Yine aynısını yaşamak istemiyoruz. Güzel bir aile ortamımız var. Hiçbir oyuncuyu, hiçbir personeli kaybetmeden, bu formaya, bu armaya hizmet etmek istiyoruz. O yüzden çok geç kalınmadan tüm camianın bir an önce hareket etmesi gerekiyor. Başarılı olan bu ekibi huzurlu ve mutlu bir şekilde Altay'a hizmet etmesinin önü açılması gerekiyor. Çok geçmeden herkesin bu birlik beraberlik çağrıma cevap vermesi gerekiyor" şeklinde konuştu. - İZMİR