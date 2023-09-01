Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü: Göztepe maçına 3 puan hedefiyle hazırlandık

İZMİR,

1'inci Lig'de pazar günü İzmir derbisinde Göztepe'yi konuk edecek Altay'ın teknik direktörü Tuna Üzümcü, karşılaşmaya 3 puan hedefiyle hazırlandıklarını dile getirdi. Geçen hafta 3-2 kaybettikleri Kocaelispor deplasmanında son dakikaya kadar mücadele ettiklerini ve takımın puan almak için her şeyi yaptığını belirten teknik patron Üzümcü, "Şimdi Göztepe maçına odaklandık. Derbiler hem bizim için hem de onlar için her zaman farklı şeyler ifade eder. İyi bir mücadele olacak. Kazanan taraf olmak istiyoruz" diye konuştu.

Siyah-beyazlılarda dizindeki ödem nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen Deniz'in durumu maç günü netlik kazanacak.