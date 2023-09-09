Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü: 'Erzurumspor maçında yeni sayfa açacağız'

Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, Göztepe'ye yenildikleri derbi maçını geride bırakıp Erzurumspor FK deplasmanına odaklandıklarını söyledi. Üzümcü, sakatlıkları bulunan oyuncuların dönmesini beklediklerini ve hazırlıklarını galibiyet için yapacaklarını belirtti.

1'inci Lig'de son olarak taraftarının önünde Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Altay'da teknik direktör Tuna Üzümcü, derbi yenilgisini geride bırakıp Erzurumspor FK deplasmanına odaklandıklarını dile getirdi.

Göztepe karşısında son dakikalarda Paixao ile galibiyete çok yaklaştıklarını ancak gerekli tedbirleri almalarına rağmen uzatmanın sonunda kalelerinde gol gördüklerini belirten Tuna Üzümcü, "Paixao'nun kaçırdığı gol sonrası beraberliğe üzülecekken mağlup olduk. Bu maç artık geride kaldı. Erzurumspor deplasmanında yeni sayfa açacağız" dedi.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada sakatlıkları bulunan Deniz Kadah ve Özgür Özkaya'nın takıma dönmesini beklediklerini, derbide sakatlanan Onur ve Salih'in durumlarının iyi olduğunu aktaran genç çalıştırıcı, "Tempomuzu biraz daha artıracağız. Günde çift antrenman yapacağız. Hazırlık maçı oynamayacağız. Artık tüm planlarımızı Erzurumspor deplasmanında galip gelmek için yapacağız" diye konuştu.

İzmir temsilcisinde Göztepe derbisinde yedek kulübesinde kırmızı kart gören santrfor Murat Uluç kadroda yer almayacak.