Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: "Bu takım tekrar düzlüğe çıkacak" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: "Bu takım tekrar düzlüğe çıkacak"

AA - Ali Korkmaz - Spor
 - Güncelleme:
Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu:

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında bulunan Altay'ın yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu, siyah-beyazlı takımın tekrar düzlüğe çıkacağını bildirdi.

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında bulunan Altay'ın yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu, siyah-beyazlı takımın tekrar düzlüğe çıkacağını bildirdi.

Altay ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Kaloğlu, yaptığı açıklamada, futbolculuğu döneminde siyah-beyazlı ekiple birçok başarıya imza attığını söyledi.

"Sinan Kaloğlu olduysam, Altay formasıyla oldum." diyen Kaloğlu, "Çok muhteşem bir duygu içindeyim ve çok heyecanlıyım. İlk kez büyük Altay formasını giydiğim gibi heyecanlıyım. İnşallah hem benim açımdan hem de büyük Altay camiası ve taraftarı açısından hayırlı, uğurlu olur." dedi.

Kaloğlu, ligde çok önemli 8 maçlarının olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"En önemli maçımız önümüzdeki Antalyaspor karşılaşması. 2002 ruhundaki arkadaşlığımız, inancımız, zaferimiz, Altay taraftarının desteği neyse, ben bu desteği Antalyaspor karşılaşmasıyla başlamasını ümit ediyorum. Altay'ın yeri buralar değil, bizim amacımız onu daha yukarılarda, çok daha elit bir ekip yapabilmek. Bütün taraftarımızın beklentisi de bu. O yüzden çok önemli haftalara giriyoruz. Ben ve ekibim, başkanımız, yönetim kurulu, sevgili Tuna hepimiz inandık. Önce biz inanıyoruz, bu takım tekrar düzlüğe çıkacak. Altay taraftarının da yanımızda olmasını istiyoruz."

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Sinan Kaloğlu, Antalyaspor, Altay, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title