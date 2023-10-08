Altay Teknik Direktörü Mustafa Ati Göksu: 'İlk yarıda pozisyonları değerlendiremedik'

- Mustafa Ati Göksu : "Önümüze bakacağız"

İZMİR - Altay Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu, Ümraniyespor yenilgisinin ardından, "İlk yarının son bölümlerinde oyunun kontrolü bizdeydi. Devreye girerken net pozisyondan yararlanamadık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Altay, konuk ettiği Ümraniyespor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altay Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu, "Maçtan önce 3 puan almayı düşündük ama maçta bazen düşünceler gerçekleşmiyor. İlk yarının son bölümlerinde oyunun kontrolü bizdeydi. Devreye girerken net pozisyondan yararlanamadık. Onu atmayı başarsak belki de bugün farklı bir sonuç çıkardı. İkinci yarıda yine oyunu elimizde tuttuk fakat oyuncumuz atılınca eksildik. Futbolun kuralı gol. Gol atamadık rakip atınca oyun koptu. 3-0 bizim için iyi bir skor olmadı. Puan cetvelinde de aşağılara düştük. Daha çok çalışmamız lazım" diye konuştu.