Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan: 'Coşkulu, hücum oynayan bir takım izleteceğiz'

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da teknik direktör Gökhan Karaaslan, bu sezon taraftarlara sahada coşkulu, hücum oynayan bir takım izleteceklerini dile getirdi. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki çalıştırıcı, 21 yaşındayken İngiltere'de antrenörlük eğitimi aldığını ve şu an Türkiye'nin en genç teknik direktörü olduğunu söyledi. Transfer yasağı yüzünden kadrosunu takviye edemeyen kulübün mali açıdan zor bir dönemden geçtiğini ancak takımdaki aile ortamının üst seviyede olduğunu anlatan Gökhan Karaaslan, "Enseyi karartmayacağız" mesajı verdi.

Altay'ın son 2 sezonda 1'inci Lig'de diken üstünde defans ağırlıklı bir futbol oynadığını, bu sezon ise ofansif futbol oynayacaklarını vurgulayan Karaaslan, "Fiziksel ve taktiksel olarak takımı üst seviyeye taşıma hedefiyle işe başladık. Oyuncu profiline uygun bir oyun benimsedik. İzmir'de verimli bir kamp dönemi geçirdik. Bu süreçte sıcak hava ve ağır antrenmanlar bizi zorladı. Özverileri için oyuncularıma teşekkür ediyorum. Tecrübeli oyuncularım ile altyapımızdan yetişen gençlerin harmanlandığı bir kadroya sahibiz" dedi.

"HERKES BİRLİK OLMUŞ DURUMDA"

Ellerindeki kadro kalitesinin 2'nci Lig için yeterli olduğunu belirten Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan, "Takımımızın bir iskeleti var. Gençlerin 1'inci Lig'de kazandığı tecrübe bizim için avantaj olacak. Sosyal medyada Altay'ın sahaya çıkabilecek bir takımı olmadığı belirtiliyor. Olumsuz hava gözlemliyorum fakat buna katılmıyorum. Olumsuzluklar böyle büyük camialarda teknik heyeti, personeli, yönetimi bir arada tutar, bir bağ kurulmasını sağlar. Herkes birlik olmuş durumda" diye konuştu.

"KEYİF VEREN BİR TAKIM İZLETECEĞİZ"

Geçen sezon Diyarbekirspor'un başında 2'nci Lig'de çalıştığını hatırlatan Gökhan Karaaslan, "Bu ligi tecrübe edinmiş bir teknik adamım. Takımı içeride olan birliktelik başarıya götürecek. Bu sezon tamamıyla hücum prensipleri, varyasyonları gerçekleştirebilecek ve sonuç alacak takım yaratmaya çalıştık. Oldukça başarılı olduk. U19 takımımız, Nazillispor ve Menemen FK ile oynadığımız hazırlık maçlarında takımdan aldığımız geri bildirim beni memnun etti. Antrenmanda çalıştıklarımızı sahaya yansıtıyoruz. Taraftarımıza korkarak izlediği müsabakaların dışında artık keyif aldığı coşkulu bir şekilde futbol oynayan bir takım izleteceğiz" şeklinde konuştu.

"İNANMAK BAŞARMANIN TAMAMI"

Futbolculara özveri ve disiplinleri nedeniyle teşekkür eden genç teknik patron, "Elimizde özgüven kaybına sahip bir takım vardı. Bu özgüveni tekrar takıma aşıladık. Takım bu inanca sahip olursa o zaman başarılı olabilir. Öncelikle oyuna inanması gerekiyor. İnanmak başarmanın yarısı derler, benim için tamamıdır. Belki şartlarımız zorlu fakat bizler bütün zorlukları aşabileceğimizin farkındayız. Oyunla beraber o coşkuyu fazlasıyla hissedecektir taraftarımız" dedi.

"PLAY-OFF POTASINI HEDEFLİYORUZ"

Beyaz Grup'ta maddi sıkıntısı olmayan 6-7 takım olduğunu anlatan Karaaslan, "Bu kulüpler şampiyonluğa takım kurmuş durumda. Bu grupta yer alabilecek gücümüz elbette ki var. Hedefimiz şampiyonluk demek iddialı olur. Takım düşer, düşmemeye oynar düşüncesine katılmıyorum. Hedefimiz Play-Off potası çevresinde ligi götürmek. Yakaladığımız hava ile sonuçlarla kendimize Play-Off potasında yer bulmak" ifadelerine yer verdi.