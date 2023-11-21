Altay, teknik direktörlük görevine Serkan Afacan'ı getirdi

Altay, teknik direktörlük görevine Serkan Afacan'ın getirildiğini açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, Djilali Bahloul'dan boşalan teknik direktörlük görevine Serkan Afacan'ın getirildiğini resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'mizde yönetim kurulu başkanımız Murat Pervane ile bir araya gelen teknik direktörümüz Serkan Afacan sözleşmesini imzaladı" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR