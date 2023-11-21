Altay, teknik direktörlük görevine Serkan Afacan'ı getirdi
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Altay, Djilali Bahloul'dan boşalan teknik direktörlük görevine Serkan Afacan'ı getirdiğini duyurdu.
Altay, teknik direktörlük görevine Serkan Afacan'ın getirildiğini açıkladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, Djilali Bahloul'dan boşalan teknik direktörlük görevine Serkan Afacan'ın getirildiğini resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'mizde yönetim kurulu başkanımız Murat Pervane ile bir araya gelen teknik direktörümüz Serkan Afacan sözleşmesini imzaladı" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor