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Altay, Teknik Direktör Serkan Afacan ile Yollarını Ayırdı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Serkan Afacan ile yollarını ayırdı. Altay Kulübü, Afacan ile yapılan görüşme sonrasında karşılıklı anlaşarak ayrıldıklarını duyurdu. Altay, sezonun başında Ayhan Tuna Üzümcü ile başlamış, daha sonra Djilali Bahloul'u getirmiş ve 13. haftada Serkan Afacan'a görev vermişti. Ancak Afacan yönetimindeki takım, ligdeki 2 maçı da kaybettikten sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda elenmişti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Serkan Afacan ile yollarını ayırdı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Serkan Afacan ile yaptığımız görüşme sonrasında iyi niyet ve fikir birliği çerçevesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Serkan Afacan ve ekibine hizmetleri için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Sezona Ayhan Tuna Üzümcü ile başlayan Altay'da teknik direktörlük görevine daha sonra Djilali Bahloul getirilmişti. Bahloul'un 20 Kasım'da görevinden ayrılmasının ardından 13. haftada takım Serkan Afacan'a emanet edildi.

Afacan yönetimindeki Altay, ligdeki 2 karşılaşmayı da kaybettikten sonra Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Tuna Tarım Kırklarelispor'a yenilerek kupaya veda etmişti.

Kaynak: AA / Spor

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