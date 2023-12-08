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Altay, Teknik Direktör Serkan Afacan ile Yollarını Ayırdı

8 Aralık 2023 15:57 Son Güncelleme: 15:58 Abone Ol

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Serkan Afacan ile yollarını ayırdı. Altay Kulübü, Afacan ile yapılan görüşme sonrasında karşılıklı anlaşarak ayrıldıklarını duyurdu. Altay, sezonun başında Ayhan Tuna Üzümcü ile başlamış, daha sonra Djilali Bahloul'u getirmiş ve 13. haftada Serkan Afacan'a görev vermişti. Ancak Afacan yönetimindeki takım, ligdeki 2 maçı da kaybettikten sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda elenmişti.